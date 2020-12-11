Дає хибний тест на ВІЛ: Австралія зупинила випробування вакцини від Covid-19

В Австралії припинили випробування вакцини від коронавірусу на першому етапі через її негативний вплив на діагностику ВІЛ. Під час проведення тестувань було виявлено, що антитіла, які виникають внаслідок препарату, заважають діагностиці ВІЛ-інфікування.

Також вони можуть сприяти отриманню неправильних тестів на ВІЛ. У випробуваннях взяли участь 216 осіб. Крім цього серйозних побічних ефектів на першому етапі не зафіксували.

На думку розробників, такі недоліки – це наслідок ранньої розробки вакцини. Австралія може повернутися до виготовлення препарату пізніше.

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Нерівність щодо доступності вакцини у світі

За даними правозахисних організацій, країни з малим достатком зможуть забезпечити вакциною лише 10% населення. Така ситуація склалася внаслідок закупівель багатих країн.

Заможні держави придбали стільки доз препарату, що їм вистачить провести вакцинацію громадян кілька разів.