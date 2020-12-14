Шлейф диму та попелу у 5 км: на Сицилії прокинувся вулкан Етна

На італійському острові Сицилія у Середземному морі сталося виверження вулкану Етна. Природне явище зафіксували близько 21.00 у неділю 13 грудня.

Кратер почав виробляти фонтани лави висотою приблизно до кілька сотень метрів, а також високий і щільний шлейф попелу, який піднявся на висоту 5 км.

Вулкану Етна близько 350 тис. років, це один з найбільших діючих вулканів у Європі. Його висота щороку змінюється і наразі становить приблизно 3,3 тис. м.

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В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло

В кінці листопада в Індонезії зафіксували виверження вулкану під назвою Левотоло. У результаті природного явища у повітрі утворився шлейф диму та попелу, довжиною 4 км.

Через це у країні навіть закрили аеропорти.

Джерело: Volcano Discovery