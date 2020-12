В Twitter начали маркировать посты президента США Дональда Трампа с информацией о результатах выборов в стране.

Под публикацией от 19 декабря 2020 года, где говорится о том, что победа его оппонента, демократа Джо Байдена в президентской гонке — это “ложь года”, можно увидеть такую метку.

Представители Twitter дополнительно сообщают пользователям, что, по официальным результатам голосования, на выборах победил Джо Байден.

До этого подобные твиты Трампа обозначали как спорный контент.

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020