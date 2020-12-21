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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Twitter начал маркировать посты Трампа о результатах выборов в США

В Twitter начали маркировать посты президента США Дональда Трампа с информацией о результатах выборов в стране.

Под публикацией от 19 декабря 2020 года, где говорится о том, что победа его оппонента, демократа Джо Байдена в президентской гонке — это “ложь года”, можно увидеть такую метку.

Представители Twitter дополнительно сообщают пользователям, что, по официальным результатам голосования, на выборах победил Джо Байден.

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До этого подобные твиты Трампа обозначали как спорный контент.

Выборы президента США

Несмотря на оглашение официальных результатов выборов президента США, согласно которым, победу одержал Джо Байден, Дональд Трамп продолжает оспаривать это.

Подробнее о выборах в США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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