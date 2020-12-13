В Соединенных штатах Америки прошли две акции приверженцев и оппонентов Дональда Трампа. Полиция Вашингтона арестовала 23 членов забастовок. По итогам массовых протестов есть потерпевшие.

Власти объявили собрание незаконным. Шестеро митингующих напали на представителей полиции, десять — на мирное население.

Еще четырех людей задержали до выяснения обстоятельств за участие в беспорядках.

Также в городе Олимпия (штат Вашингтон) один человек получил огнестрельное ранение. Во время протестов произошли массовые стычки и начались открытые выстрелы.

А в Вашингтоне тяжелые ранения в ходе акций получили четыре человека.

Ранее Трамп проиграл федеральный судебный процесс. Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.

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Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США.

Трамп оспаривает результаты выборов президента США

Дональд Трамп планирует продолжать оспаривать победу оппонента, представителя Демократической партии Джо Байдена на выборах, которые прошли 3 ноября. Республиканец продолжает борьбу после того, как Верховный суд отклонил попытку признать результаты голосования в Пенсильвании недействительными.

Источник: NBC