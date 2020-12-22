Более 40 стран мира закрыли свои границы для туристов из Великобритании из-за опасений распространения нового штамма коронавируса, который обнаружили в Соединенном Королевстве.

Бельгия, Канада, Германия, Ирландия, Италия, Португалия, Румыния, Россия и Швейцария одни из первых ввели запрет на въезд. Испания, Индия, Гонконг и Пакистан последними запретили прием рейсов из Великобритании.

Представители стран-членов Европейского Союза на совещании в Брюсселе предложили ввести требование о проведении тестов для всех прибывающих из этой страны.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном надеются разблокировать границу между Великобританией и Францией в течение нескольких часов.

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Франция уже закрыла свои границы для британских перевозчиков на 48 часов.

Также приостановлено движение евротуннелем во Францию. Поезда Eurostar в Бельгию не ходят. Однако представитель Eurotunnel Джон Киф выразил надежду, что путешествия из Великобритании могут восстановиться в среду или четверг.

Национальный оператор почтовой связи Royal Mail временно приостановила все почтовые пересылки в Европу, за исключением Ирландии, через действующие ограничения на воздушный, автомобильный, паромный и железнодорожное движение из Великобритании.

Посылки и письма, которые уже находятся в системе, будут подготовлены к отправке и храниться до тех пор, пока в почты не появится возможность их переслать.

По словам главного научного советника Великобритании, в стране, вероятно, введут дополнительные ограничения для контроля над новым штаммом коронавируса.

Источник: BBC