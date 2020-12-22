Понад 40 країн світу закрили свої кордони для туристів з Великої Британії через побоювання поширення нового штаму коронавірусу, який виявили у Сполученому Королівстві.

Бельгія, Канада, Німеччина, Ірландія, Італія, Португалія, Румунія, Росія та Швейцарія одні з перших ввели заборону на в’їзд. Іспанія, Індія, Гонконг та Пакистан останніми заборонили прийом рейсів з Великої Британії.

Представники країн-членів Європейського Союзу на нараді в Брюсселі запропонували ввести вимогу про проведення тестів для всіх людей, які прибувають зцієї країни.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що він спільно із президентом Франції Еммануелем Макроном сподіваються розблокувати кордон між Великою Британією та Францією впродовж кількох годин.

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Франція вже закрила свої кордони для британських перевізників на 48 годин.

Також призупинено рух євротунелем до Франції. Потяги Eurostar до Бельгії не ходять. Однак представник Eurotunnel Джон Кіф висловив надію, що подорожі з Великої Британії можуть відновитися в середу або четвер.

Національний оператор поштового зв’язку Royal Mail тимчасово призупинила всі поштові пересилки в Європу, за винятком Ірландії, через чинні обмеження на повітряний, автомобільний, поромний і залізничний рух з Великої Британії.

Посилки та листи, що вже перебувають у системі, будуть підготовлені до відправлення і зберігатимуться до тих пір, поки в пошти не з’явиться можливість їх переслати.

За словами головного наукового радника Великої Британії, в країні, ймовірно, запровадять додаткові обмеження для контролю над новим штамом коронавірусу.

Джерело: BBC