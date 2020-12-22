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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Великобритания приостановила работу почты в европейском направлении

Королевская почта Великобритании из-за транспортного кризиса, вызваного ситуацией вокруг мутировавшего коронавируса, временно приостановила прием посылок и писем, которые предназначались адресатам в Европе.

Уточняется, что почта приостановила всю работу на европейском направлении, за исключением Ирландии.

Посылки и письма, которые уже находятся в системе, будут подготовлены к отправке и храниться до тех пор, пока в почты не появится возможность их переслать.

Доставки посылок и писем в Канаду и Турцию осуществлются медленнее, чем обычно из-за снижения количества авиарейсов.

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Закрытие границ

Ряд стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, который, по предварительным заявлениям, распространяется быстрее других.

Пока ученые не могут сказать, что новый вариант вируса является более смертоносным или разработанные в настоящее время вакцины против него будут неэффективны.

Инфекционисты обратили на него внимание, поскольку он передавался большому количеству людей. За время эпидемии ученые находили сотни мутаций вируса, но они, не влияли на его распространение.

Источник: пошта Британии

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