В Европе впервые разрешили продавать искусственное сердце. На этой неделе соответствующее разрешение получила компания Carmat S, которая занимается его изготовлением.

Искусственный орган поможет пациентам выжить в период ожидания трансплантации сердца. Компания боролась за официальное одобрение 10 лет. Продажи начнутся во втором квартале следующего года.

После новости об официальном разрешении акции Carmat S подорожали на 34%.

— Сейчас нам нужно сотрудничать с врачами и медицинскими центрами, чтобы предложить нашу терапию, и нам придется искать пациентов. Этап производства будет деликатным, — рассказал главный исполнительный директор компании.

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