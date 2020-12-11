В Украине хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова впервые пересадили почку ребенку от умершего человека.

Сама операция состоялась ночью и продолжалась четыре часа.

Пациентка — трехлетняя девочка, у которой летом развилась острая почечная недостаточность.

По данным врачей, перетониальний диализ был неэффективен, показатели были завышены в несколько раз. Время от времени ребенка были вынуждены подключать к гемодиализу, но в таком возрасте это очень плохо.

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Новую почку девочка получила от абсолютно чужого человека. Ему было 38 лет. Он получил тяжелую черепно-мозговую травма и умер в киевской больнице скорой медицинской помощи. Его жена и беременная сестра согласились на донорство.

Сердце умершего человека получил 34-летний пациент Института сердца, а печень и почки — пациенты Института Шалимова.

Девочке во время хирургического вмешательства удалили собственные поражены инфекцией почки и катетер. Донорский орган заработал уже на операционном столе.















В Украине впервые пересадили почку ребенку от умершего / 4 фотографии

Трансплантация в Украине

В августе в Украине впервые трансплантировали поджелудочную железу. Ночью 7 августа операцию по пересадке органа от умершего донора сделали врачи Львовской клинической больницы скорой помощи.

Это уже третья операции по трансплантации — перед этим пересадили сердце и почки.