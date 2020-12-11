В Украине впервые пересадили почку ребенку от умершего

В Украине хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова впервые пересадили почку ребенку от умершего человека.
Сама операция состоялась ночью и продолжалась четыре часа.
Пациентка — трехлетняя девочка, у которой летом развилась острая почечная недостаточность.
По данным врачей, перетониальний диализ был неэффективен, показатели были завышены в несколько раз. Время от времени ребенка были вынуждены подключать к гемодиализу, но в таком возрасте это очень плохо.
Читайте: Во Львове робот Da Vinci впервые прооперировал человека
Новую почку девочка получила от абсолютно чужого человека. Ему было 38 лет. Он получил тяжелую черепно-мозговую травма и умер в киевской больнице скорой медицинской помощи. Его жена и беременная сестра согласились на донорство.
Сердце умершего человека получил 34-летний пациент Института сердца, а печень и почки — пациенты Института Шалимова.
Девочке во время хирургического вмешательства удалили собственные поражены инфекцией почки и катетер. Донорский орган заработал уже на операционном столе.
Трансплантация в Украине
В августе в Украине впервые трансплантировали поджелудочную железу. Ночью 7 августа операцию по пересадке органа от умершего донора сделали врачи Львовской клинической больницы скорой помощи.
Это уже третья операции по трансплантации — перед этим пересадили сердце и почки.