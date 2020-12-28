В Словакии изменили Конституцию из-за Covid-19

В Словакии внесли изменения в Конституцию из-за пандемии коронавируса. Новая редакция, которую принял парламент, предусматривает продление режима чрезвычайного положения, объявленного в результате негативной ситуации по распространению Covid-19.

Президент страны Зузана Чапутова уже подписала соответствующий документ. Законопроект позволяет правительству продолжать чрезвычайное положение, которое уже действует на территории страны, каждый раз максимум на 40 дней.

До этого режим ЧС можно было вводить однократно только на 90 дней.

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Распространение коронавируса в мире

28 декабря стало известно о 41 861 новом случае коронавируса среди жителей планеты. Всего за период пандемии инфицировалось более 79,6 млн человек.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия. Украина занимает 16 место в рейтинге, а Словакия 51-е.

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Источник: ТА 3