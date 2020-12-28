У Словаччині змінили Конституцію через Covid-19

У Словаччині внесли зміни у Конституцію через пандемію коронавірусу. Нова редакція, яку ухвалив парламент, передбачає продовження режиму надзвичайного стану, оголошеного внаслідок негативної ситуації щодо поширення Covid-19.

Президент країни Зузана Чапутова уже підписала відповідний документ. Законопроект дозволяє уряду продовжувати надзвичайний стан, який уже діє на території країни, щоразу максимум на 40 днів.

До цього режим НС можна було запроваджувати одноразово лише на 90 днів.

Читайте: У Німеччині вісім осіб отримали передозування вакциною

Поширення коронавірусу у світі

28 грудня стало відомо про 41 861 новий випадок коронавірусу серед жителів планети. Всього за період пандемії інфікувалося понад 79,6 млн осіб.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Україна займає 16 місце в рейтингу, а Словаччина 51-ше.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ТА 3