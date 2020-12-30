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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Тихановская вместе с оппозицией подготовила черновой вариант новой конституции Беларуси

Оппозиция под эгидой Светланы Тихановской разработала новую конституцию Беларуси.

Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько.

Он отметил, что кроме чернового варианта конституции, также подготовлен проект избирательного кодекса Беларуси.

— Наши проекты документов согласованы с основными политическими структурами — с тем, кого журналисты называют сегодня “старая оппозиция” и новыми структурами. Работа над конституцией проходит в открытом режиме, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы каждый гражданин смог присоединиться к этой работе.

Также Анатолий Лебедько подчеркнул, что разработка новых разделов конституции Беларуси продолжается.

— Если у нас будет возможность провести честные выборы и референдум, конституционное большинство проголосует за проект конституции нового Белоруссии.

В Беларуси открыли дела против оппозиции

Генеральная прокуратура Беларуси на днях открыла уголовные дела против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.

Фигурантами производств также стали Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и другие по ч.1 ст. 361-1 УК Беларуси — создание и управление экстремистским формированием.

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