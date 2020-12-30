Тихановська разом з опозицією підготувала чорновий варіант нової конституції Білорусі

Опозиція під егідою Світлани Тихановської розробила нова конституція Білорусі.

Про це під час прес-конференції повідомив представник Тихановської з питань конституційної реформи Анатолій Лебедько.

Він зазначив, що окрім чорнового варіанту конституції, також підготовлено проект виборчого кодексу Білорусі.

– Наші проекти документів узгоджено з основними політичними структурами – з тим, кого журналісти називають сьогодні “стара опозиція” і новими структурами. Робота над конституцією триває у відкритому режимі, оскільки ми зацікавлені у тому, аби кожен громадянин зміг приєднатися до цієї роботи.

Також Анатолій Лебедько підкреслив, що розробка нових розділів конституції Білорусі триває.

– Якщо у нас буде можливість провести чесні вибори і референдум, конституційна більшість проголосує за проект конституції нової Білорусії.

У Білорусі відкрили справи проти опозиції

Генеральна прокуратура Білорусі днями відкрила кримінальні справи проти Світлани Тихановської та інших членів Координаційної ради.

Фігурантами проваджень також стали Марія Колеснікова, Максим Знак, Павло Латушко, Ольга Ковалькова, Сергій Дилевський та інші за ч.1 ст. 361-1 КК Білорусі – створення та управління екстремістським формуванням.