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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Индия разрешила использование двух вакцин от коронавируса

Индия официально одобрила экстренное использование двух вакцин против коронавируса в рамках подготовки к одной из крупнейших в мире кампаний по вакцинации.

Орган по регулированию лекарственных средств разрешил уколы, разработанные AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и местной фирмы Bharat Biotech.

Премьер-министр Нарендра Моди назвал это решающим поворотным моментом.

Читайте: Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca

В этом году Индия планирует провести вакцинацию около 300 млн человек, включенных в список приоритетных.

В субботу Индия провела общенациональные учения, чтобы подготовить более 90 тыс. медицинских работников к введению вакцин по всей стране, население которой составляет 1,3 млрд человек.

ВОЗ пока одобрила лишь одну вакцину против коронавируса. Вещество компаний Pfizer и BioNTech получило экстренную валидацию организации.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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