Індія офіційно схвалила екстрене використання двох вакцин проти коронавірусу в рамках підготовки до однієї з найбільших у світі кампаній з вакцинації.

Орган з регулювання лікарських засобів дозволив уколи, розроблені AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом та місцевої фірми Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді назвав це вирішальним поворотним моментом.

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Цьогоріч Індія планує провести вакцинацію близько 300 млн осіб, включених до списку пріоритетних.

У суботу Індія провела загальнонаціональні навчання, щоб підготувати більше 90 тис. медичних працівників до введення вакцин по всій країні, населення якої становить 1,3 млрд осіб.

ВООЗ поки схвалила лише одну вакцину проти коронавірусу. Речовина компаній Pfizer і BioNTech отримала екстрену валідацію організації.

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