В Норвегии два человека умерли после вакцинации против Covid-19

В Норвегии умерли два человека через несколько дней после прививки вакциной против коронавируса.

Норвежское агентство по лекарственным средствам и Национальный институт общественного здоровья взялись за расследование факта связи смертей с вакцинацией от Covid-19.

Медицинский директор агентства Штейнар Мадсен отметил, что сейчас проходит вакцинация слабых и уязвимых лиц, имеющих сопутствующие заболевания, поэтому вероятно стоит ожидать смертей близких к вакцинации.

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— Мы должны рассмотреть, именно ли вакцина является причиной смерти, или это стечение обстоятельств, — сказал директор Норвежского агентства по лекарственным средствам.

Сейчас в Норвегии отслеживают статистику смертности после вакцинации против коронавируса в домах престарелых. Все исследования, на которых базируется временное одобрение вакцины, не включают лиц старше 85 лет.

Смерть в Португалии

В Португалии 41-летняя медсестра умерла после вакцинации от коронавируса на Новый год.

Смерть наступила через два дня после того, как ей сделали прививку вакциной Pfizer/BioNTech. Сразу после вакцинации подобных эффектов не наблюдалось.

Источник: NRK