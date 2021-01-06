Нідерланди останніми у ЄС розпочали вакцинацію проти Covid-19

У Нідерландах розпочалася масове щеплення населення вакциною проти коронавірусу.

Ця країна стала останньою у Європі, яка розпочала вакцинувати своїх громадян від Covid-19. Робити перші щеплення почали препаратом Pfizer/BioNTech у Нідерландах 6 січня.

В першу чергу будуть вакцинувати співробітники будинків для літніх людей та медики, яку лікують хворих на коронавірус. Цей список розширюватиметься та залежатиме від появи нових партій вакцини.

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Першою отримала щеплення 39-річна медсестра з будинку для літніх людей Санні Елкадірі.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рутте зазначив, що вакцинацію проти коронавірусу розпочали так пізно через те, що уряд був зосереджений на іншому препараті.

За його словами, влада очікувала спершу отримати вакцину AstraZeneca, яку легше зберігати, але яка ще не затверджена для використання у ЄС. Вакцину від Pfizer необхідно зберігати лише за –70 градусів за Цельсієм.

Вакцинація від коронавірусу

За даними ВООЗ, вакцинацію проти коронавірусу проводять вже у понад 30 країнах світу.

Щеплення від Covid-19 роблять людям, які перебувають у групі ризику. Вакцинацію вже проводять у США, Канаді, ЄС, Великій Британії, Ізраїлі, Мексиці.