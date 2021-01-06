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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У Норвегії двоє осіб померли після вакцинації проти Covid-19

У Норвегії померло двоє людей через декілька днів після щеплення вакциною проти коронавірусу.

Норвезьке агентство з лікарських засобів та Національний інститут громадського здоров’я взялися за розслідування факту зв’язку смертей з вакцинацією від Covid-19.

Медичний директор агентства Штейнар Мадсен зазначив, що наразі проходить вакцинація найслабших та найвразливіших осіб, які мають супутні захворювання, тому ймовірно варто очікувати смертей близьких до вакцинації.

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 – Ми повинні розглянути, чи саме вакцина є причиною смерті, чи це збіг обставин, – сказав директор Норвезького агентства з лікарських засобів.

Наразі у Норвегії відслідковують статистику смертності після вакцинації проти коронавірусу у будинках для осіб похилого віку. Усі дослідження, на яких базується тимчасове схвалення вакцини, не включають осіб віком старше 85 років.

Смерть у Португалії

У Португалії 41-річна медсестра померла після вакцинації від коронавірусу на Новий рік.

Смерть настала за два дні після того, як їй зробили щеплення вакциною Pfizer/BioNTech. Одразу після вакцинації подібних ефектів не спостерігалось.

Джерело: NRK

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