Еврокомиссия поставит 80 млн доз вакцины Moderna в страны ЕС

Европейская комиссия планирует как можно скорее поставить в страны Европейского Союза 80 млн доз вакцин от Covid-19 компании Moderna.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

— После рекомендации ЕМА Еврокомиссия готова в кратчайшие сроки обеспечить поставки по контракту с компанией Moderna 80 млн доз вакцины с возможностью дополнительной закупки еще 80 млн доз, — сказал он.

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Вакцинацию проводить двумя прививками с промежутком введения в 28 дней.

6 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало к использованию вакцину от коронавируса, которую разработала компания Moderna.

Регулятор отметил, что это вторая вакцина от коронавируса, получившая разрешение в ЕС.

Ранее препарат компании Moderna уже позволили для массовой вакцинации в США и Канаде. Решение об одобрении рассматривают в ЕС, Сингапуре и Великобритании.

Источник: Eureporter