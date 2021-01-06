Еврокомиссия поставит 80 млн доз вакцины Moderna в страны ЕС

Европейская комиссия планирует как можно скорее поставить в страны Европейского Союза 80 млн доз вакцин от Covid-19 компании Moderna.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.
— После рекомендации ЕМА Еврокомиссия готова в кратчайшие сроки обеспечить поставки по контракту с компанией Moderna 80 млн доз вакцины с возможностью дополнительной закупки еще 80 млн доз, — сказал он.
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Вакцинацию проводить двумя прививками с промежутком введения в 28 дней.
6 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало к использованию вакцину от коронавируса, которую разработала компания Moderna.
Регулятор отметил, что это вторая вакцина от коронавируса, получившая разрешение в ЕС.
Ранее препарат компании Moderna уже позволили для массовой вакцинации в США и Канаде. Решение об одобрении рассматривают в ЕС, Сингапуре и Великобритании.
Источник: Eureporter