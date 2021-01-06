Єврокомісія поставить 80 млн доз вакцини Moderna до країн ЄС

Європейська комісія планує якнайскоріше поставити в країни Європейського Союзу 80 млн доз вакцин від Covid-19 компанії Moderna.

Про це заявив представник Єврокомісії Стефан Де Кеерсмакер.

– Після рекомендації ЕМА Єврокомісія готова в найкоротші терміни забезпечити поставки за контрактом з компанією Moderna 80 млн доз вакцини з можливістю додаткової закупівлі ще 80 млн доз, – сказав він.

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Вакцинацію проводитимуть двома щепленнями з проміжком введення у 28 днів.

6 січня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало до використання вакцину від коронавірусу, яку розробила компанія Moderna.

Регулятор наголосив, що це друга вакцина від коронавірусу, що отримала дозвіл в ЄС.

Раніше препарат компанії Moderna вже дозволили для масового вакцинування у США та Канаді. Рішення про схвалення розглядають в ЄС, Сінгапурі та Великій Британії.

Джерело: Eureporter