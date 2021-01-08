Трамп отказался идти на инаугурацию Байдена

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах 2020 года.

Об этом он написал Twitter.

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Однако он не назвал причину, почему отказывается посещать 20 января церемонию инаугурации.

— Всем, кто спрашивал, я не собираюсь идти на инаугурацию 20 января, — заявил Трамп.

Накануне Дональд Трамп выступил из заявлением по итогам голосования Конгресса, согласно которым новым президентом США становится Джо Байден.

Он пообещал упорядоченный переход власти. Однако отметил, что продолжит бороться за великую Америку.