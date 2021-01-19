У Британії найбільше у світі людей помирають від Covid-19

У Великій Британії зафіксували найвищий рівень смертності від коронавірусу на душу населення у світі.

Відповідні цифри опублікувала дослідницька платформа Наш світ у даних на базі Оксфордського університету.

З 11 до 17 січня в Сполученому Королівстві щодня від Covid–19 вмирали 935 осіб, що в еквіваленті дорівнює 16,5 осіб на мільйон.

У жодній іншій країні планети не спостерігається більш високий рівень смертності від Covid–19 на душу населення.

В Британии ввели третий локдаун

У Великій Британії оголосили про введення в країні третього національного локдауна.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час свого звернення.

Таке рішення уряд країни ухвалив через різке зростання інфікованих. Локдаун у Британії вводять щонайменше до середини лютого.