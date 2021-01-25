Китай стал лидером в мире по прямым иностранным инвестициям

Китай обогнал США в мире по количеству новых прямых иностранных инвестиций. Согласно данным ООН, новые инвестиции в США зарубежных компаний снизились почти вдвое в 2020 году, что привело к потере первого места.

Прямые инвестиции в китайские фирмы выросли на 4%. Рейтинг ООН показывает растущее влияние Китая на мировой экономической арене.

В 2019 году США получили $251 млрд новых прямых иностранных инвестиций, а Китай — $140 млрд.

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В 2020 году в Китай поступило $163 млрд долларов. В то же время США привлекли $134 млрд. Однако США по-прежнему остаются на первом месте по общему объему иностранных инвестиций.

Эксперты говорят, что эти цифры подчеркивают продвижение Китая к центру мировой экономики, где долгое время доминировали США.

По данным британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), к 2028 году Китай выйдет на первое место по всем показателям иностранных инвестиций.

Китай ввел санкции против представителей администрации Трампа

Власти Китая объявили санкции против представителей администрации 45-го президента США Дональда Трампа.

Им и их родственникам запретили въезд в страну. Ограничения действуют относительно сотрудничества Китая с компаниями, имеющими отношение к этим лицам.

Американских политиков обвиняют в нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела страны.

Источник: ООН