Китай став лідером у світі за прямими іноземними інвестиціями

Китай обігнав США у світі за кількістю нових прямих іноземних інвестицій. Згідно з даними ООН, нові інвестиції у США закордонних компаній знизилися майже вдвічі у 2020 році, що призвело до втрати першого місця.

Прямі інвестиції у китайські фірми зросли на 4%. Рейтинг ООН свідчить про наростальний вплив Китаю на світовій економічній арені.

У 2019 році США отримали $251 млрд нових прямих іноземних інвестицій, а Китай – $140 млрд.

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У 2020 році в Китай надійшло $163 млрд доларів. Водночас США залучили $134 млрд. Однак США, як і раніше, залишаються на першому місці за загальним обсягом іноземних інвестицій.

Експерти кажуть, що ці цифри свідчать про просування Китаю до центру світової економіки, де довгий час домінували США.

За даними британського Центру економічних та ділових досліджень (CEBR), до 2028 року Китай вийде на перше місце за всіма показниками іноземних інвестицій.

Китай ввів санкції проти представників адміністрації Трампа

Влада Китаю оголосила санкції проти представників адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа.

Їм та їхнім родичам заборонили в’їзд у країну. Обмеження діють щодо співробітництва Китаю з компаніями, які мають причетність до цих осіб

Американських політиків звинувачують у порушенні суверенітету та втручанні у внутрішні справи країни.

Джерело: ООН