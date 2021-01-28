Питання не в тому, що думає Кремль: Пєсков про обшуки у Навального

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував обшуки у квартирі політика Олексія Навального та його прихильників після акцій протесту у Росії.

На запитання, чи непокоїть Кремль кількість обшуків та затримань після мітингів 23 січня, Пєсков відповів:

— Ми висловлювали свою стурбованість щодо того, як відбулися ці події. А зараз правоохоронні органи виконують свої функції. Були численні порушення законів Російської Федерації, і правоохоронні органи працюють.

Також журналісти під час прес-кола поцікавилися у нього, чи вважають у Кремлі таку реакцію на мітинги адекватною.

— Тут питання не в тому, що думає Кремль, а в тому, що вважають за необхідне зробити органи щодо забезпечення правопорядку та забезпеченню законності, – відповів прес-секретар Путіна.

17 січня опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту Шереметьєво під час проходження паспортного контролю після повернення з Німеччини. Суд відправив його під варту до 15 лютого за порушення умов випробувального терміну у справі Ів Роше.

У суботу, 23 січня, у багатьох містах Росії спалахнули несанкціоновані акції протесту на підтримку Навального. За даними ОВС-Інфо, під час них затримали рекордну кількість осіб – 3980. Також було порушено понад 20 кримінальних справ.

27 січня силовики провели обшуки у квартирі Олексія Навального, квартирі, де живе його дружина Юлія, а також в офісі ФБК та студії Навальний LIVE. Обшуки проводило МВС РФ у межах статті 236 Кримінального кодексу РФ – Порушення санітарно-епідеміологічних правил.

Прихильники Олексія Навального 31 січня знову планують провести акції протесту на його підтримку. Мітинги заплановані у 53 містах Росії.