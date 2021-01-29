Уровень доверия президенту России Владимиру Путину уменьшился до 53% и стал самым низким показателем с января 2020 года.

Такие результаты опроса Фонда Общественное мнение, который проводили после протестов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 22-24 января среди 3 тыс. человек.

Согласно результатам опроса, только 53% опрошенных ответили, что доверяют президенту, 35% — скорее не доверяют. Еще 12% затруднились ответить.

Вместе с тем 60% россиян положительно оценивают работу президента РФ, а 26% — имеют противоположное мнение.

Согласно предыдущим опросам Фонда, в период с 26 января 2020 года по 17 января 2021-го уровень доверия Путину держался в пределах 63-55%. Он начал уменьшаться с конца ноября прошлого года.

Протесты в России

23 января люди начали массово выходить на протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

17 января политик вернулся из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после того, как его отравили Новичком в Томске.

Оппозиционера сразу же задержали в московском аэропорту Шереметьево. 18 января прямо в полицейском участке во время выездного заседания Химкинского суда Навальному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней.

Сейчас он находится в следственном изоляторе Матросская тишина. Люди, которые вышли на протесты 23 января, требовали выпустить Алексея Навального из СИЗО.

Источник: Фонд Общественное мнение