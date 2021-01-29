Рівень довіри до президента Росії Володимира Путіна зменшився до 53% і став найнижчим показником з січня 2020 року.

Такі результати опитування Фонду Громадська думка, яке проводили після протестів на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального 22-24 січня серед 3 тис. людей.

Згідно з результатами опитування, тільки 53% опитаних відповіли, що довіряють президенту, 35% – швидше не довіряють. Ще 12% не змогли відповісти.

Разом з тим 60% росіян позитивно оцінюють роботу президента РФ, а 26% – протилежної думки.

Згідно з попередніми опитуваннями Фонду, в період з 26 січня 2020 року до 17 січня 2021-го рівень довіри до Путіна тримався в межах 63-55%. Він почав зменшуватися з кінця листопада минулого року.

Протести в Росії

23 січня люди почали масово виходити на протести в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

17 січня політик повернувся з Німеччини, де кілька місяців проходив реабілітацію після того, як його отруїли Новачком у Томську.

Опозиціонера відразу ж затримали в московському аеропорту Шереметьєво. 18 січня просто у поліцейському відділку під час виїзного засідання Хімкінського суду Навальному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 днів.

Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша. Люди, які вийшли на протести 23 січня, вимагали випустити Олексія Навального з СІЗО.

Джерело: Фонд Громадська думка