Денег, собранных десятью крупнейшими миллиардерами за кризис, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию для всех и везде во всем мире.

Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время пресс-конференции.

— Денег, накопленных десятью крупнейшими миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии, — отметил он.

Генсек добавил, что за год состояние миллиардеров увеличился на 3,9 триллиона долларов.

Общее состояние сейчас составляет $11,95 трлн, что эквивалентно сумме, которую правительства стран большой двадцатки потратили на борьбу с пандемией.

Коронавирус в мире обнаружили уже более у 100 млн человек. На это отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и призвал победить пандемию.

По его словам, единственный способ победить пандемию — проявить солидарность друг к другу.

Генеральный секретарь подчеркнул, что вирус продолжает распространяться по всей планете и во всех странах.