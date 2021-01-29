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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Грошей 10 мільярдерів вистачило б на вакцини для всіх – генсек ООН

Грошей, зібраних десятьма найбільшими мільярдерами за кризу, вистачило б на те, щоб оплатити вакцинацію для всіх та всюди в усьому світі.

Грошей 10 мільярдерів вистачило б на вакцини для всіх – генсек ООН

Таку думку висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час прес-конференції.

– Грошей, накопичених десятьма найбільшими мільярдерами світу під час кризи, буде більш ніж достатньо, щоб не допустити скочування кого б то не було в убогість в результаті пандемії, – зазначив він.

Генсек додав, що за рік статок мільярдерів збільшився на 3,9 трильйона доларів.

Загальний статок зараз складає $11,95 трлн, що еквівалентно сумі, яку уряди країн великої двадцятки витратили на боротьбу з пандемією.

Коронавірус у світі виявили вже понад у 100 млн людей. На це відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і закликав перемогти пандемію.

За його словами, єдиний спосіб перемогти пандемію – проявити солідарність один до одного.

Генеральний секретар наголосив, що вірус продовжує поширюватися по всій планеті і у всіх країнах.

Фото: Dreamstime

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