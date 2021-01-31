Протести в Росії: люди вийшли підтримати Навального, є затримані

У Росії 31 січня відновилися протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який наразі перебуває у СІЗО.

У Москві і Санкт-Петербурзі готуються до мітингів. Силовики перекривають центри міст, повідомляють про обмеження у роботі метро і зганяють на вулиці автозаки. У Москві вже відомо про шістьох затриманих.

Тим часом в інших російських містах мітинги тривають. ОМОН затримує людей на акціях в Іркутську, Новосибірську, Барнаулі, Новокузнецьку, Якутську і Кемерово.











Перекриті вулиці і понад 400 затриманих: у Росії почалися протести на підтримку Навального / 3 фотографии

У Владивостоці, Улан-Уде і Красноярську правоохоронці продовжують затримувати учасників мирних зібрань, які водять хороводи. У Челябінську силовики б’ють протестувальників кийками.

За інформацією ОВД-інфо, загалом затримали вже 419 людей. Найбільше затриманих у Владивостоці (108), Красноярську (72) і Новосибірську (52).

Чому в Росії почалися протести

Протести в Росії почалися 23 січня. Люди вийшли на вулиці міст з вимогою звільнити російського опозиціонера Олексія Навального з СІЗО.

Політика затримали в московському аеропорту Шереметьєво 17 січня, коли він повертався з Німеччини, де кількі місяців лікувався після того, як його отруїли Новачком у Томську.

Федеральна служба виконання покарань Росії затримання опозиціонера пояснила тим, що він ухилявся від контролю під час випробувального терміну у справі Ів Роше і з 29 грудня оголосила його в розшук.

Сам Навальний своє затримання називає незаконним. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша.

Фото: МБХ медиа, Дождь