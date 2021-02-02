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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В Индии создали онлайн-мемориал в память жертв пандемии Covid-19

В Индии группа врачей и социальных работников создала онлайн-мемориал в память о жертвах пандемии, умерших из-за коронавируса.

В Индии создали онлайн-мемориал в память жертв пандемии Covid-19

Виртуальный мемориал позволит отдать дань уважения, поскольку во время пандемии членам семей погибших в большинстве случаев не разрешали присутствовать на похоронах.

По состоянию на 2 февраля от коронавируса умерли более 154 тыс. жителей Индии.

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На сайте уже разместили некоторые памятные даты. Семьям погибших нужно загрузить документы о смерти своих близких или дать свой номер телефона для проверки актуальной информации.

Индия разрешила использование двух вакцин от Covid-19

Индия одобрила экстренное использование двух вакцин против коронавируса.

В частности разрешили уколы от компании AstraZeneca и фирмы Bharat Biotech. В 2021 году Индия планирует вакцинировать как минимум около 300 млн людей.

Фото: Pixabay

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