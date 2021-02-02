В Індії створили онлайн-меморіал на згадку про жертв пандемії Covid-19

В Індії група лікарів та соціальних працівників створила онлайн-меморіал на згадку про жертв пандемії, які померли через коронавірус.

Віртуальний меморіал дозволить віддати данину поваги, оскільки під час пандемії членам сімей загиблих в більшості випадків не дозволяли бути на похоронах.

Станом на 2 лютого від коронавірусу померли понад 154 тис. жителів Індії.

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На сайті вже розмістили деякі пам’ятні дати. Сім’ям загиблих потрібно завантажити документи про смерть своїх близьких або дати свій номер телефону для перевірки актуальної інформації.

Індія дозволила використання двох вакцин від Covid-19

Індія схвалила екстрене використання двох вакцин проти коронавірусу.

Зокрема дозволили уколи від компанії AstraZeneca та фірми Bharat Biotech. У 2021 році Індія планує вакцинувати щонайменше близько 300 млн людей.