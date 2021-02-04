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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Из-за Навального: сенаторы внесли в Конгресс США закон о санкциях против России

Ряд сенаторов США внесли в Сенат законопроект, предусматривающий санкции против российских чиновников. Речь идет в частности о лицах, причастных к отравлению и заключению оппозиционера Алексея Навального.

Сенат США

Инициаторами закона стали члены Сената Марк Рубио, Бен Карден, Крис Кунс, Митт Ромни, Крис Ван Холлен и Дик Дурбин. В документе говорится, что российские чиновники нарушили международное право, поэтому должны понести ответственность.

Закон требует от РФ отчета об убийстве политика Бориса Немцова и объяснения по поводу личного состояния президента Владимира Путина.

— Сильные лидеры не должны сажать своих противников, чтобы сохранить власть.

Мы должны привлечь к ответственности режим Путина за эти действия, которые являются бесстыдной попыткой замолчать голос русского народа, который борется с коррупцией, за свободу и правду, — сказал сенатор Митт Ромни.

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Приговор Навальному

Оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января сразу после приезда из Германии, где он лечился от отравления.

2 февраля Навального приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима. Такое решение возмутило мировую общину, лидеры стран потребовали освобождения политика.

Источник: сайт сенатора Майка Рубио

Фото: Dreamstime

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