Ряд сенаторов США внесли в Сенат законопроект, предусматривающий санкции против российских чиновников. Речь идет в частности о лицах, причастных к отравлению и заключению оппозиционера Алексея Навального.

Инициаторами закона стали члены Сената Марк Рубио, Бен Карден, Крис Кунс, Митт Ромни, Крис Ван Холлен и Дик Дурбин. В документе говорится, что российские чиновники нарушили международное право, поэтому должны понести ответственность.

Закон требует от РФ отчета об убийстве политика Бориса Немцова и объяснения по поводу личного состояния президента Владимира Путина.

— Сильные лидеры не должны сажать своих противников, чтобы сохранить власть. Мы должны привлечь к ответственности режим Путина за эти действия, которые являются бесстыдной попыткой замолчать голос русского народа, который борется с коррупцией, за свободу и правду, — сказал сенатор Митт Ромни.

Приговор Навальному

Оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января сразу после приезда из Германии, где он лечился от отравления.

2 февраля Навального приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима. Такое решение возмутило мировую общину, лидеры стран потребовали освобождения политика.

Источник: сайт сенатора Майка Рубио