Байден пообещал повысить лимит на прием беженцев в США

Президент Джо Байден пообещал повысить лимит приема беженцев в США до 125 тыс. человек в текущем году.

Об этом политик заявил во время своей речи по внешней политике в Госдепартаменте.

Процесс повышения этого лимита Байден назвал “беспрецедентной необходимостью в глобальном масштабе”.

— Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей Программы приема беженцев. Этот исполнительный указ позволит нам вновь поднять прием беженцев в 125 000 человек в первом же финансовом году администрации, — заявил Байден.

Отметим, что 45-й президент США Дональд Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев в 2020 году, установив цифру 15 тыс. человек.

Для сравнения, в 2019 году лимит приема беженцев в США составил 18 тыс. Человек, а в 2018 — почти вдвое больше, 30 тыс. человек.

Последний раз лимит в 15 тыс. беженцев был зафиксирован в 1980 году, в годы президентства демократа Джимми Картера (1977-1981 гг.).

США обновили требования для въезда иностранцев

Одновременно с улучшением условий для въезда беженцам команда Байдена обновила требования для иностранцев, что связано с пандемией коронавируса.

Кроме обязательного негативного теста на Covid-19 понадобится прохождения пятидневного карантина и сдача повторного теста.

Для тех туристов, кто уже болел коронавирусом, отдельно необходимо будет добавить разрешение на путешествие, заверенное семейным врачом.

В каком порядке эти требования будут соблюдать беженцы, команда Байдена пока не объяснила.