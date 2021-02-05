Байден пообіцяв підвищити ліміт на прийом біженців в США

Президент Джо Байден пообіцяв підвищити ліміт прийому біженців в США до 125 тис. осіб у поточному році.

Про це політик заявив під час своєї промови щодо зовнішньої політики в Держдепартаменті.

Процес підвищення цього ліміту Байден назвав “безпрецедентною потребою у глобальному масштабі”.

– Сьогодні я схвалю виконавчий указ, який розпочне важку роботу з відновлення нашої Програми прийому біженців. Цей виконавчий указ дозволить нам знову підняти прийом біженців до 125 тисяч осіб у першому ж фінансовому році адміністрації, – заявив Байден.

Зазначимо, що 45-й президент США Дональд Трамп рекордно знизив ліміт прийому біженців у 2020 році, встановивши цифру 15 тис. осіб.

Для порівняння, у 2019 році ліміт прийому біженців до США становив 18 тис. осіб, а в 2018 – майже вдвічі більше, 30 тис. осіб.

Востаннє ліміт у 15 тис. біженців було зафіксовано у 1980 році, в роки президентства демократа Джиммі Картера (1977-1981 рр.).

США оновили вимоги для в’їзду іноземців

Водночас із поліпшенням умов для в’їзду біженцям команда Байдена оновила вимоги для іноземців, що пов’язано з пандемією коронавірусу.

Окрім обов’язкового негативного тесту на Covid-19, знадобиться проходження п’ятиденного карантину та здача повторного тесту.

Для тих туристів, хто вже хворів на коронавірус, окремо необхідно буде додати дозвіл на подорож, завірений сімейним лікарем.

У якому порядку цих вимог будуть дотримуватися біженці, команда Байдена наразі не пояснила.