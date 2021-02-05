Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Польши и Швеции, которых высылают из России.

Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в Twitter.

— МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам. Решение РФ противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву.

МЗС України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія висилає з надуманих причин. Рішення РФ суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) February 5, 2021

Российская Федерация отозвала дипломатических представителей трех стран из-за поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. Вечером 5 февраля Министерство иностранных дел РФ признало послов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

По информации МИД России, дипломаты участвовали в митингах 23 января. В тот день 196 городов вышли на акции протеста в поддержку Навального.

Как отмечают в министерстве, такое поведение недопустимо для дипломатов и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Послы должны немедленно покинуть территорию страны.