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Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

МИД выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Польши и Швеции, которых высылают из России.

МИД выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ

Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в Twitter.

— МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам.

Решение РФ противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву.

Российская Федерация отозвала дипломатических представителей трех стран из-за поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. Вечером 5 февраля Министерство иностранных дел РФ признало послов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

По информации МИД России, дипломаты участвовали в митингах 23 января. В тот день 196 городов вышли на акции протеста в поддержку Навального.

Как отмечают в министерстве, такое поведение недопустимо для дипломатов и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Послы должны немедленно покинуть территорию страны.

Фото: Dreamstime

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