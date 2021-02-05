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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

МЗС висловило солідарність з європейськими дипломатами, яких вислали з РФ

Міністерство закордонних справ України висловило солідарність з дипломатами Німеччини, Польщі і Швеції, яких висилають з Росії.

МЗС висловило солідарність з європейськими дипломатами, яких вислали з РФ

Відповідне повідомлення з`явилося на сторінці відомства у Twitter.

– МЗС України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія висилає з надуманих причин.

Рішення РФ суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом.

Російська Федерація відкликала дипломатичних представників трьох країн через підтримку лідера опозиції Олексія Навального. Увечері 5 лютого Міністерство зовнішніх справ РФ визнало послів Польщі, Німеччини та Швеції персонами нон ґрата.

За інформацією МЗС Росії, дипломати брали участь у мітингах 23 січня. Того дня 196 міст вийшли на акції протесту на підтримку Навального.

Як зазначають у міністерстві, така поведінка є неприпустимою для дипломатів і суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Посли повинні негайно покинути територію країни.

Фото: Dreamstime

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