PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Увеличение производства вакцин: ВОЗ призывает компании делиться мощностями

Всемирная организация здравоохранения призвала фармацевтические компании по всему миру помочь в изготовлении вакцины против коронавируса. ВОЗ обратилась к производителям с просьбой предоставить мощности для изготовления препарата.

вакцина коронавірус

Генеральный директор организации Тедрос Гебреисус отметил, что такие компании получат государственное финансирование.

— Нам нужно масштабное увеличение производства. Производители могут сделать больше, получив значительное государственное финансирование. Мы призываем всех делиться своими данными и технологиями, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам в мире.

Гебреисус привел пример французской фармкомпании Sanofi. Накануне ее руководство согласилось предоставить инфраструктуру для изготовления вакцины Pfizer/BioNTech.

— Расширение производства в глобальном масштабе также сделает бедные страны менее зависимыми от богатых.

Читайте
Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против Covid-19

Вакцинация в Украине: ВОЗ будет учить украинских медиков

Эксперты ВОЗ будут учить украинских медиков перед стартом вакцинации. Медицинские работники пройдут ряд семинаров по вакцинации. Участникам объяснят все тонкости о введении и хранении препарата.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка