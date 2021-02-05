Всемирная организация здравоохранения призвала фармацевтические компании по всему миру помочь в изготовлении вакцины против коронавируса. ВОЗ обратилась к производителям с просьбой предоставить мощности для изготовления препарата.

Генеральный директор организации Тедрос Гебреисус отметил, что такие компании получат государственное финансирование.

— Нам нужно масштабное увеличение производства. Производители могут сделать больше, получив значительное государственное финансирование. Мы призываем всех делиться своими данными и технологиями, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам в мире.

Гебреисус привел пример французской фармкомпании Sanofi. Накануне ее руководство согласилось предоставить инфраструктуру для изготовления вакцины Pfizer/BioNTech.

— Расширение производства в глобальном масштабе также сделает бедные страны менее зависимыми от богатых.

Вакцинация в Украине: ВОЗ будет учить украинских медиков

Эксперты ВОЗ будут учить украинских медиков перед стартом вакцинации. Медицинские работники пройдут ряд семинаров по вакцинации. Участникам объяснят все тонкости о введении и хранении препарата.