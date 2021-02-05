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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Збільшення виробництва вакцин: ВООЗ закликає компанії ділитися потужностями

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала фармацевтичні компанії з усього світу допомогти у виготовленні вакцини проти коронавірусу. ВООЗ звернулася до виробників з проханням надати потужності для виготовлення препарату.

вакцина коронавірус

Генеральний директор організації Тедрос Гебреісус зазначив, що такі компанії отримають державне фінансування.

– Нам потрібне масштабне збільшення виробництва. Виробники можуть зробити більше, отримавши значне державне фінансування. Ми закликаємо всіх ділитися своїми даними та технологіями, щоб забезпечити рівний доступ до вакцин у світі.

Гебреісус навів приклад французької фармкомпанії Sanofi. Напередодні її керівництво погодилось надати інфраструктуру для виготовлення вакцини Pfizer/BioNTech.

– Розширення виробництва у глобальному масштабі також зробить бідні країни менш залежними від багатих.

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Експерти ВООЗ навчатимуть українських медиків перед стартом вакцинації. Медичні працівники пройдуть низку семінарів щодо вакцинації. Учасникам пояснять усі тонкощі щодо введення та зберігання препарату.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Dreamstime

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