Всесвітня організація охорони здоров’я закликала фармацевтичні компанії з усього світу допомогти у виготовленні вакцини проти коронавірусу. ВООЗ звернулася до виробників з проханням надати потужності для виготовлення препарату.

Генеральний директор організації Тедрос Гебреісус зазначив, що такі компанії отримають державне фінансування.

– Нам потрібне масштабне збільшення виробництва. Виробники можуть зробити більше, отримавши значне державне фінансування. Ми закликаємо всіх ділитися своїми даними та технологіями, щоб забезпечити рівний доступ до вакцин у світі.

Гебреісус навів приклад французької фармкомпанії Sanofi. Напередодні її керівництво погодилось надати інфраструктуру для виготовлення вакцини Pfizer/BioNTech.

– Розширення виробництва у глобальному масштабі також зробить бідні країни менш залежними від багатих.

Вакцинація в Україні: ВООЗ навчатиме українських медиків

Експерти ВООЗ навчатимуть українських медиків перед стартом вакцинації. Медичні працівники пройдуть низку семінарів щодо вакцинації. Учасникам пояснять усі тонкощі щодо введення та зберігання препарату.