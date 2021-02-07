На севере Индии с гор сошел ледник, в результате этого образовалась масштабное наводнение. Известно по меньшей мере о 10 погибших, около 125 человек считаются пропавшими без вести. Инцидент произошел 7 февраля в штате Уттаракханд.

Ледяные массы скатились с горы Нандадеви, разрушив местную гидроэлектростанцию. По предварительным данным, все пропавшие — это рабочие, которые работать над строительством дамбы.

Спасателям удалось достать из тоннелей 16 человек. На месте трагедии продолжаются спасательные работы. По информации местных СМИ, операция продлится всю ночь.

В конце января в столице Индии произошло столкновение правоохранителей и протестующих. Местные фермеры несколько месяцев выходили на митинги против новых законов о свободном рынке торговли. 26 января акции протеста усилились — фермеры вступили в столкновения с полицией.

Источник: India Today