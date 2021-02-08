Гейтс назвав дві загрози для людства після пандемії

Засновник та екс-глава корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав дві загрози, які слід очікувати людству після завершення пандемії Covid-19.

За словами американського бізнесмена, однією із загроз є зміна клімату, до якої світ ще не готовий. На думку Гейтса, цей фактор збільшить щорічну смертність.

Другою загрозою людству Гейтс вважає біотероризм.

— Той, хто захоче завдати шкоди, зможе створити вірус, а це означає, що ймовірність зіткнутися з цим є вищою у порівнянні з природними епідеміями, накшталт нинішньої, – зазначив Гейтс.

Наприкінці січня він також заявив, що наступна пандемія може бути в десятки разів небезпечнішою та гіркою, аніж та, яку приніс світу вірус SARS-CoV-2. Він зазначив, що до неї слід ставитися так само, як і до загрози світової війни.

— Світ повинен витратити мільярди, щоб врятувати трильйони життів. Я міркую про це як про ліпший і найбільш економічний страховий поліс, який може купити світ. Нова пандемія неминуча, і якщо людству пощастить, вона почнеться лише через 20 років, хоча може і через три, – додав бізнесмен.

Прогноз Гейтса щодо пандемії

Білл Гейтс вважає, що світу вдасться подолати пандемію коронавірусу не раніше 2022 року.

Цьому сприятиме поява вакцин і масова вакцинація людей на планеті. У цьому питанні бізнесмен налаштований оптимістично.

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Джерело: Veritasium