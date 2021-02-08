8 февраля в столице Мьянмы Нейпьидо полиция выстрелила из водяной пушки по сотням протестующих, которые требуют от военных вернуть власть выборным чиновникам.

Митинги продолжаются также в бывшей столице страны Янгоне, на севере, юго-востоке и востоке страны. Люди скандируют лозунги и держат плакаты с требованием прекратить военный переворот и восстановить справедливость в Мьянме. В городе Мандалай состоялось шествие с участием мотоциклистов.

– Мы не хотим военной хунты, – говорит протестующий из Янгона Доу Мо. – Мы никогда ее не хотели. Все люди готовы бороться с военными.

В Министерстве информации предупредили, что предотвращать нарушение государственной стабильности, общественной безопасности и верховенства права будут юридическими мерами.

7 февраля полиция, пытаясь разогнать людей в Мявадди, выстрелила в воздух. Ассоциация помощи политическим заключенным заявила, что пуля попала в одну из женщин, подробностей о ее состоянии нет.

Представители этой же организации сообщают, что после переворота 1 февраля задержаны 165 человек, преимущественно политики, лишь 13 освобожденных.

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6 февраля задержали также иностранца – экономиста из австралийского университета Маккуори, который был советником правительства Су Чжи. Сейчас ему оказывают консульскую поддержку.

After protests that drew far more people even than yesterday, things winding down at Sule in downtown Yangon #Myanmar. This is similar to yesterday, but also to avoid confrontation with trucks of counter-protesters possibly sent to create violence and disorder. Rousing finish: pic.twitter.com/wvhKjqwUch — Richard Horsey (@rshorsey) February 8, 2021

Переворот в Мьянме

1 февраля военные устроили переворот в Мьянме. Они задержали президента Вин Мьина, а также его госсоветника и главу МИД Аун Сан Су Чжи.

В столице Мьянмы Нейпьидо исчезла телефонная связь и интернет. Вице-президент Мьин Шве объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией в Мьянме впервые произошла после выборов 8 ноября 2020 года. Тогда военные назвали выборы сфальсифицированными.