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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Военный переворот в Мьянме: протестующих разгоняют водометами

8 февраля в столице Мьянмы Нейпьидо полиция выстрелила из водяной пушки по сотням протестующих, которые требуют от военных вернуть власть выборным чиновникам.

М'янма_Янгон_8.02.2021

Митинги продолжаются также в бывшей столице страны Янгоне, на севере, юго-востоке и востоке страны. Люди скандируют лозунги и держат плакаты с требованием прекратить военный переворот и восстановить справедливость в Мьянме. В городе Мандалай состоялось шествие с участием мотоциклистов.

– Мы не хотим военной хунты, – говорит протестующий из Янгона Доу Мо. – Мы никогда ее не хотели. Все люди готовы бороться с военными.

В Министерстве информации предупредили, что предотвращать нарушение государственной стабильности, общественной безопасности и верховенства права будут юридическими мерами.

7 февраля полиция, пытаясь разогнать людей в Мявадди, выстрелила в воздух. Ассоциация помощи политическим заключенным заявила, что пуля попала в одну из женщин, подробностей о ее состоянии нет.

Представители этой же организации сообщают, что после переворота 1 февраля задержаны 165 человек, преимущественно политики, лишь 13 освобожденных.

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6 февраля задержали также иностранца – экономиста из австралийского университета Маккуори, который был советником правительства Су Чжи. Сейчас ему оказывают консульскую поддержку.

Переворот в Мьянме

1 февраля военные устроили переворот в Мьянме. Они задержали президента Вин Мьина, а также его госсоветника и главу МИД Аун Сан Су Чжи.

В столице Мьянмы Нейпьидо исчезла телефонная связь и интернет. Вице-президент Мьин Шве объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией в Мьянме впервые произошла после выборов 8 ноября 2020 года. Тогда военные назвали выборы сфальсифицированными.

Источник: AP

Фото: Getty Images

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