Переворот в Мьянме

8 февраля в столице Мьянмы Нейпьидо полиция выстрелила из водяной пушки по сотням протестующих, которые требуют от военных вернуть власть выборным чиновникам.

Митинги продолжаются также в бывшей столице страны Янгоне, на севере, юго-востоке и востоке страны. Люди скандируют лозунги и держат плакаты с требованием прекратить военный переворот и восстановить справедливость в Мьянме. В городе Мандалай состоялось шествие с участием мотоциклистов.

В Министерстве информации предупредили, что предотвращать нарушение государственной стабильности, общественной безопасности и верховенства права будут юридическими мерами.

7 февраля полиция, пытаясь разогнать людей в Мявадди, выстрелила в воздух. Ассоциация помощи политическим заключенным заявила, что пуля попала в одну из женщин, подробностей о ее состоянии нет.

Представители этой же организации сообщают, что после переворота 1 февраля задержаны 165 человек, преимущественно политики, лишь 13 освобожденных.

6 февраля задержали также иностранца – экономиста из австралийского университета Маккуори, который был советником правительства Су Чжи. Сейчас ему оказывают консульскую поддержку.

After protests that drew far more people even than yesterday, things winding down at Sule in downtown Yangon #Myanmar. This is similar to yesterday, but also to avoid confrontation with trucks of counter-protesters possibly sent to create violence and disorder. Rousing finish: pic.twitter.com/wvhKjqwUch

— Richard Horsey (@rshorsey) February 8, 2021