8 лютого в столиці М’янми Найп’їдо поліція вистрілила з водяної гармати по сотнях протестувальників, які вимагають від військових повернути владу виборним чиновникам.

Мітинги тривають у колишній столиці країни Янгоні, на півночі, південному сході та сході країни. Люди скандують гасла й тримають плакати з вимогою припинити військовий переворот і відновити справедливість у М’янмі. У місті Мандалай відбулася хода за участі мотоциклістів.

У Міністерстві інформації попередили, що запобігатимуть порушенню державної стабільності, громадської безпеки та верховенства права юридично.

7 лютого поліція, намагаючись розігнати людей у Мявадді, вистрілила в повітря. Асоціація допомоги політичним в’язням заявила, що куля влучила в одну з жінок, подробиць про її стан немає.

Представники цієї ж організації повідомляють, що після перевороту 1 лютого затримано 165 осіб, переважно політиків, лише 13 звільнених.

6 лютого затримали також іноземця – економіста з австралійського університету Маккуорі, який був радником уряду Су Чжі. Зараз йому надають консульську підтримку.

After protests that drew far more people even than yesterday, things winding down at Sule in downtown Yangon #Myanmar. This is similar to yesterday, but also to avoid confrontation with trucks of counter-protesters possibly sent to create violence and disorder. Rousing finish: pic.twitter.com/wvhKjqwUch

— Richard Horsey (@rshorsey) February 8, 2021