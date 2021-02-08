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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Воєнний переворот у М’янмі: протестувальників розганяють водометами

8 лютого в столиці М’янми Найп’їдо поліція вистрілила з водяної гармати по сотнях протестувальників, які вимагають від військових повернути владу виборним чиновникам.

М'янма_Янгон_8.02.2021

Мітинги тривають у колишній столиці країни Янгоні, на півночі, південному сході та сході країни. Люди скандують гасла й тримають плакати з вимогою припинити військовий переворот і відновити справедливість у М’янмі. У місті Мандалай відбулася хода за участі мотоциклістів.

– Ми не хочемо військової хунти, – говорить протестувальник із Янгона Доу Мо. – Ми ніколи її не хотіли. Усі люди готові боротися з військовими.

У Міністерстві інформації попередили, що запобігатимуть порушенню державної стабільності, громадської безпеки та верховенства права юридично.

7 лютого поліція, намагаючись розігнати людей у Мявадді, вистрілила в повітря. Асоціація допомоги політичним в’язням заявила, що куля влучила в одну з жінок, подробиць про її стан немає.

Представники цієї ж організації повідомляють, що після перевороту 1 лютого затримано 165 осіб, переважно політиків, лише 13 звільнених.

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6 лютого затримали також іноземця – економіста з австралійського університету Маккуорі, який був радником уряду Су Чжі.  Зараз йому надають консульську підтримку.

Переворот у М’янмі

1 лютого військові влаштували переворот у М’янмі. Вони затримали президента Він М’їна, а також його держрадника й главу МЗС Аун Сан Су Чжі.

У столиці М’янми Найп’їдо зник телефонний зв’язок та інтернет. Віце-президент М’їн Шве оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану на один рік.

Ескалація ситуації між цивільним урядом та армією в М’янмі вперше сталася після виборів 8 листопада 2020 року. Тоді військові назвали вибори сфальсифікованими.

Джерело: AP

Фото: Getty Images

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