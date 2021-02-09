80% мировых компаний готовят отчетность об устойчивом развитии — обзор KPMG

80% опрошенных компаний во всем мире сообщают о результатах своих усилий в области устойчивого развития. Об этом стало известно из результатов обзора KPMG Устойчивое развитие. Время пришло.

Этот показатель стремительно растет ежегодно. В 2020 году отчитываются 96% из 250 крупнейших компаний мира (G250), входящих в рейтинг Fortune, и 80% среди компаний, принадлежащих к топ-100 в разных странах (N100).

Самые высокие показатели по отчетности в области устойчивого развития демонстрируют следующие страны: Япония, Мексика, Малайзия, Индия, США, Швеция, Испания, Франция, Южная Африка и Великобритания.

Опросы 2020 года сосредоточены на трех ключевых аспектах:

риски утраты биоразнообразия;

климатический риск и сокращения выбросов углерода;

цели устойчивого развития ООН.

Эксперты KPMG отмечают, что компании, которые не готовят отчетность и не соблюдают общепринятой практики по поддержке устойчивого развития, подвергают себя серьезным рискам.

— Отчетность об устойчивом развитии не может быть создана на скорую руку. Методология и подходы к отчетности достаточно сложны, требуют глубоких профессиональных знаний и опыта и должны базироваться на надежной стратегии устойчивости и процессах управления рисками. Итак, мой совет любой компании, которая еще не начала отчитываться, — относиться к этому серьезно и не медлить, — говорит директор отдела консультирования рисками KPMG в Украине Елена Макаренко.

Почти все отрасли среди компаний N100, за исключением розничного сектора, отчитываются на уровне более 70%. Лидерами стали следующие сферы: технологии/медиа и телекоммуникации, добыча полезных ископаемых, нефть и газ, химическая промышленность, лесничество. Среди компаний G250 100-процентные показатели отчетности имеют пять секторов: технологии/медиа и телекоммуникации, ритейл, нефть и газ, здравоохранение, а также промышленность, производство и металлы.

Менее четверти компаний N100 сообщают о рисках, связанных с потерей биоразнообразия. Единственный сектор, в котором о таком вызове сообщает большинство компаний, — горнодобывающая промышленность.

Сейчас только 25% компаний раскрывают риск потери биоразнообразия. Но он будет активизироваться для компаний, работающих в секторах высокого риска: строительство, энергетическая отрасль, розничная торговля продуктами питания и лекарствами, производители и переработчики продуктов питания, лесничество, гостиничный сектор, горный, нефте- и газодобывающий, коммунального обслуживания сектора.

Независимое заверение корпоративной отчетности об устойчивом развитии является ведущей практикой в ​​мире — 51% компаний из списка N100 и 71% среди компаний G250. Большинство компаний связывают свою корпоративную отчетность с Целями устойчивого развития ООН.

Также в своей отчетности 43% компаний N100 и 56% компаний G250 признают финансовые риски из-за изменения климата. Каждая пятая компания N100 сообщает о климатических рисках в соответствии с рекомендациями TCFD.

Одними из вопросов устойчивого развития или ESG являются изменение климата, а также социальные проблемы, такие как детский или принудительный труд, условия труда, разнообразие и равенство, справедливая оплата труда и тому подобное.

— Раньше изменение климата было проблемой корпоративной социальной ответственности лишь в том объеме, в котором оно могло иметь репутационные риски для компаний. Но это не влияло на текущие или будущие финансовые результаты. Сегодня это уже не так. Компании признают, что изменение климата становится одним из бизнес-рисков, — говорит Макаренко.

В рамках обзора были проанализированы отчеты об устойчивом развитии 5 200 компаний из 52 стран и юрисдикций с целью выявить мировые тенденции в этой сфере и предложить направления дальнейших усилий для руководителей бизнеса, правлений компаний и специалистов в области устойчивого развития.

Этот обзор также является руководством для инвесторов, управляющих активами, и рейтинговых агентств, которые учитывают информацию об устойчивом развитии или экологические, социальные и управленческие данные (ESG) при оценке корпоративных результатов и рисков.