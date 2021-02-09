80% світових компаній готують звітність про сталий розвиток – огляд KPMG

80% опитаних компаній в усьому світі повідомляють про результати своїх зусиль у сфері сталого розвитку. Про це стало відомо з результатів огляду KPMG Сталий розвиток. Час настав.

Цей показник стрімко зростає щороку. У 2020 році звітують 96% з 250 найбільших компаній світу (G250), що входять до рейтингу Fortune, та 80% серед компаній, що належать до топ-100 у різних країнах (N100).

Найвищі показники зі звітності у сфері сталого розвитку демонструють такі країни: Японія, Мексика, Малайзія, Індія, США, Швеція, Іспанія, Франція, Південна Африка і Велика Британія.

Опитування 2020 року зосереджено на трьох ключових аспектах:

ризики втрати біорізноманіття;

кліматичний ризик та скорочення викидів вуглецю;

цілі сталого розвитку ООН.

Експерти KPMG наголошують, що компанії, які не готують звітність та не дотримуються загальноприйнятної практики щодо підтримки сталого розвитку, наражають себе на серйозні ризики.

— Звітність про сталий розвиток не може бути створена нашвидкуруч. Методологія та підходи до звітності досить складні, вимагають глибоких професійних знань та досвіду і повинні базуватися на надійній стратегії стійкості та процесах управління ризиками. Отже, моя порада будь-якій компанії, яка ще не почала звітувати, — ставитися до цього серйозно й не зволікати, — каже директор відділу консультування ризиками KPMG в Україні Олена Макаренко.

Майже всі галузі серед компаній N100, за виключенням роздрібного сектору, звітують на рівні понад 70%. Лідерами стали такі сфери: технології/медіа та телекомунікації, видобуток корисних копалин, нафта і газ, хімічна промисловість, лісництво. Серед компаній G250 100-відсоткові показники звітування мають п’ять секторів: технології/медіа та телекомунікації, ритейл, нафта та газ, охорона здоров’я, а також промисловість, виробництво та метали.

Менше чверті компаній N100 повідомляють про ризики, пов’язані зі втратою біорізноманіття. Єдиний сектор, в якому про такий виклик повідомляє більшість компаній, — гірничодобувна промисловість.

Наразі лише 25% компаній розкривають ризик втрати біорізноманіття. Але він буде активізуватися для компаній, що працюють у секторах високого ризику: будівництво, енергетична галузь, роздрібна торгівля продуктами харчування та ліками, виробники та переробники продуктів харчування, лісництво, готельний сектор, гірничий, нафто- та газовидобувний, комунального обслуговування сектори.

Незалежне завірення корпоративної звітності про сталий розвиток є провідною практикою у світі – 51% компаній зі списку N100 та 71% серед компаній G250. Більшість компаній пов’язують свою корпоративну звітність із Цілями сталого розвитку ООН.

Також у своїй звітності 43% компаній N100 і 56% компаній G250 визнають фінансові ризики внаслідок зміни клімату. Кожна п’ята компанія N100 повідомляє про кліматичні ризики відповідно до рекомендацій TCFD.

Одними із питань сталого розвитку чи ESG є зміна клімату, а також соціальні проблеми, такі як дитяча чи примусова праця, умови праці, різноманітність та рівність, справедлива оплата праці тощо.

— Раніше зміна клімату була проблемою корпоративної соціальної відповідальності лише в тому обсязі, в якому вона могла мати репутаційні ризики для компаній. Але це не впливало на поточні або майбутні фінансові результати. Сьогодні це вже не так. Компанії визнають, що зміна клімату стає одним з бізнес-ризиків, — зауважує Макаренко.

У рамках огляду було проаналізовано звіти про сталий розвиток 5 200 компаній з 52 країн і юрисдикцій з метою виявити світові тенденції в цій сфері та запропонувати напрямки подальших зусиль для керівників бізнесу, правлінь компаній і фахівців в галузі сталого розвитку.

Цей огляд також є керівництвом для інвесторів, керуючих активами, і рейтингових агентств, які враховують інформацію про сталий розвиток або екологічні, соціальні та управлінські дані (ESG) під час оцінки корпоративних результатів і ризиків.