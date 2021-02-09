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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Япония запустит на орбиту космический храм

Служители буддийского храма Дайгодзи и венчурная компания Terra Space в Киото хотят запустить в космос так называемый космический храм — небольшой спутник со статуэткой Будды на борту.

Буддистський храм

Они уже провели буддистский обряд и помолились за успех проекта. Но запустить спутник планируют через два года.

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Размеры спутника, на борту которого будет находиться статуэтка Будды, — до 30 сантиметров в длину и ширину.

Космический храм выйдет на высоту около 500 км. Проект создается с целью достижения мира.

Храм Дайгодзи внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

США запустили прототип ракеты на биотопливе

31 января американская компания bluShift Aerospace запустила в космос первую коммерческую ракету на биотопливе. После нескольких неудачных попыток из-за снега Stardust таки поднялась.

Саша Дери, который изобрел биотопливо, уверен, что его можно получать из ферм по всему миру.

Источник: NHK

Фото: Depositphotos

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