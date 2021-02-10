Медиа без выбора: в Польше СМИ объявили забастовку правительству

В Польше 10 февраля десятки изданий, интернет-СМИ, телеканалов и радиостанций начали совместную акцию протеста под названием Media bez wyboru (Медиа без выбора).

Таким образом польские СМИ протестуют против намерения правительства Польши ввести новый налог на рекламу. По мнению СМИ, это может полностью уничтожить независимую журналистику в стране.

На передовых страницах газет разместили такие подзаголовки: Здесь должна быть твоя любимая программа или Так будет выглядеть мир без независимых СМИ. А каналы Polsat News и TVN24 вместо утренних программ выступили со специальным сообщением.

К акции протеста присоединились ряд радиостанций, а некоторые интернет-издания написали о забастовке своих коллег.

Также 43 медиа-организации Польши обратились с открытым письмом к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

Jeśli nie zatrzymamy działań władzy PIS, to za moment jedyne, co nam zostanie to TVPIS i media Obajtka.#MEDIABEZWYBORU #WolneMedia pic.twitter.com/3RNgD7lYEx — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) February 10, 2021

В нем они отметили, что некоторые медиа после появления нового налога будут вынуждены пересмотреть свои программы, а некоторые вообще прекратить деятельность.

Также они отмечают, что этот налог приведет к неравным условиям с общественным вещателем, который получает 2 млрд злотых государственной субсидии и во многом контролируется правящей партией Право и справедливость.

Что предусматривает новый налог в Польше?

Он предусматривает сборы с доходов медиа от рекламы и может составлять от 2% до 15% в зависимости от размера компании.

Этот законопроект появился на прошлой неделе. Формально он будет называться “вкладом” и коснется цифровых и аналоговых СМИ.

Средства с этого налога планируют направить в Национальный фонд здравоохранения (половина дохода), в Национальный фонд охраны памятников (15%), а остальные 35% — в Фонд поддержки культуры и национального наследия в сфере СМИ, который планируют создать после введение этого налога.

Ввести налог хотят со второго полугодия 2021 года.

Правительственный представитель Петр Мюллер объяснил, что налог должен коснуться только крупнейших компаний, а премьер Матеуш Моравецкий отметил, что подобные налоги есть в других странах ЕС — Франции, Италии и Испании.

Источник: Gazeta.pl