Медиа без выбора: в Польше СМИ объявили забастовку правительству

В Польше 10 февраля десятки изданий, интернет-СМИ, телеканалов и радиостанций начали совместную акцию протеста под названием Media bez wyboru (Медиа без выбора).

Таким образом польские СМИ протестуют против намерения правительства Польши ввести новый налог на рекламу. По мнению СМИ, это может полностью уничтожить независимую журналистику в стране.

На передовых страницах газет разместили такие подзаголовки: Здесь должна быть твоя любимая программа или Так будет выглядеть мир без независимых СМИ. А каналы Polsat News и TVN24 вместо утренних программ выступили со специальным сообщением.

К акции протеста присоединились ряд радиостанций, а некоторые интернет-издания написали о забастовке своих коллег.

Также 43 медиа-организации Польши обратились с открытым письмом к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

Jeśli nie zatrzymamy działań władzy PIS, to za moment jedyne, co nam zostanie to TVPIS i media Obajtka.#MEDIABEZWYBORU #WolneMedia pic.twitter.com/3RNgD7lYEx

— Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) February 10, 2021