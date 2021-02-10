Медіа без вибору: у Польщі ЗМІ оголосили страйк уряду

У Польщі 10 лютого десятки видань, інтернет-ЗМІ, телеканалів та радіостанцій розпочали спільну акцію протесту під назвою Media bez wyboru (Медіа без вибору).

Таким чином польські ЗМІ протестують проти наміру уряду Польщі запровадити новий податок на рекламу. На думку медіа, це може повністю знищити незалежну журналістику у країні.

На передових сторінках газет розмістили такі підзаголовки: Тут повинна бути твоя улюблена програма або Так виглядатиме світ без незалежних ЗМІ. А канали Polsat News та TVN24 замість ранкових програм виступили зі спеціальним повідомленням.

До акції протесту приєдналися низка радіостанцій, а деякі інтернет-видання написали про страйк своїх колег.

Також 43 медіа-організації Польщі звернулися із відкритим листом до прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Jeśli nie zatrzymamy działań władzy PIS, to za moment jedyne, co nam zostanie to TVPIS i media Obajtka.#MEDIABEZWYBORU #WolneMedia pic.twitter.com/3RNgD7lYEx — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) February 10, 2021

У ньому вони зазначили, що деякі медіа після появи нового податку будуть змушені переглянути свої програми, а деякі взагалі припинити діяльність.

Також вони наголошують, що цей податок призведе до нерівних умов із суспільним мовником, котрий отримує 2 млрд злотих державної субсидії та значною мірою контролюється правлячою партією Право і справедливість.

Що передбачає новий податок у Польщі?

Він передбачає збори з доходів медіа від реклами і може складати від 2% до 15%, залежно від розміру компанії.

Цей законопроект з’явився минулого тижня. Формально він називатиметься “внеском” і торкнеться цифрових та аналогових ЗМІ.

Кошти з цього податку планують направити до Національного фонду охорони здоров’я (половину доходу), до Національного фонду охорони пам’яток (15%), а решту 35% – до Фонду підтримки культури і національної спадщини у сфері ЗМІ, який планують створити після запровадження цього податку.

Урядовий речник Пьотр Мюллер пояснив, що податок має торкнутися лише найбільших компаній, а прем’єр Матеуш Моравецький зазначив, що подібні податки є в інших країнах ЄС – Франції, Італії та Іспанії.

Джерело: Gazeta.pl