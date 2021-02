Медіа без вибору: у Польщі ЗМІ оголосили страйк уряду

У Польщі 10 лютого десятки видань, інтернет-ЗМІ, телеканалів та радіостанцій розпочали спільну акцію протесту під назвою Media bez wyboru (Медіа без вибору).

Таким чином польські ЗМІ протестують проти наміру уряду Польщі запровадити новий податок на рекламу. На думку медіа, це може повністю знищити незалежну журналістику у країні.

На передових сторінках газет розмістили такі підзаголовки: Тут повинна бути твоя улюблена програма або Так виглядатиме світ без незалежних ЗМІ. А канали Polsat News та TVN24 замість ранкових програм виступили зі спеціальним повідомленням.

До акції протесту приєдналися низка радіостанцій, а деякі інтернет-видання написали про страйк своїх колег.

Також 43 медіа-організації Польщі звернулися із відкритим листом до прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Jeśli nie zatrzymamy działań władzy PIS, to za moment jedyne, co nam zostanie to TVPIS i media Obajtka.#MEDIABEZWYBORU #WolneMedia pic.twitter.com/3RNgD7lYEx

— Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) February 10, 2021