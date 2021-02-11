Судьбу новой Конституции Беларуси решит референдум — Лукашенко назвал сроки

Всенародний референдум по новой Конституции Беларуси может состояться уже в 2022 году.

Об этом на Всебелорусском народном собрании заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что главным условием для передачи власти для него остается порядок в стране и отсутствие протестов на улицах Беларуси.

— Мы должны иметь четкие гарантии, чтобы не потерять страну, — заявил Александр Лукашенко.

Перед проведением референдума необходимо будет подготовить проект новой конституции, после чего понадобятся изменения в ряд белорусских законов.

— Я уверен, что мы способны это сделать в течение 2021 года. Но это надо сделать спокойно, не наломав дров.

Новая конституция Беларуси

В конце декабря прошлого года новую конституцию Беларуси представила оппозиция под эгидой Светланы Тихановской.

Кроме чернового варианта конституции, также подготовлен проект избирательного кодекса Беларуси.

Оппозиционеры подчеркнули, что работа над конституцией проходит в открытом режиме, и каждый гражданин может присоединиться к этой работе.