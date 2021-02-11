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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Долю нової Конституції Білорусі вирішить референдум – Лукашенко назвав терміни

Всенародний референдум щодо нової Конституції Білорусі може відбутися вже у 2022 році.

вибори в білорусі

Про це на Всебілоруських народних зборах заявив Олександр Лукашенко.

Він підкреслив, що головною умовою для передачі влади для нього залишається порядок в країні та відсутність протестів на вулицях Білорусі.

– Ми повинні мати чіткі гарантії, щоб не втратити країну, – заявив Олександр Лукашенко.

Перед проведенням референдуму необхідно буде підготувати проект нової конституції, після чого знадобляться зміни до низки білоруських законів.

– Я впевнений, що ми здатні це зробити протягом 2021 року. Але це треба зробити спокійно, не наламавши дров.

Нова конституція Білорусі

Наприкінці грудня минулого року нову конституцію Білорусі представила опозиція під егідою Світлани Тихановської.

Окрім чорнового варіанту конституції, також підготовлено проект виборчого кодексу Білорусі.

Опозиціонери підкреслили, що робота над конституцією триває у відкритому режимі, і кожен громадянин може приєднатися до цієї роботи.

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